大立光周四(8日)將舉行法人說明會，公布第2季營運成果，以及第3季展望，外界期待點燃蘋果概念股股價升溫，不過，有外資潑冷水，認為第2季財報可能低於預期，分析師表示，電子出貨旺季即將來臨，大立光等蘋概股有個共同點，即第3、第4季是獲利爆發期，未來會隨著新機發表，把整個族群的漲勢一起帶起來，其實有一些個股的股價已經在反映了，例如大立光上周股價來到近2個月來的新高，台郡、台光電等股價也表現強勢。

時序進入第3季，一般多認為資金將逐漸回流到電子股接棒擔綱，尤其蘋果可望在9月發表新產品，6月底、7月初即開始拉貨，也讓許多市場人士對蘋概股下半年的行情寄予厚望，光學鏡頭大廠大立光的法說會，也被視為揭開下半年電子股行情走勢的序幕，市場聚焦新一代iPhone訂單狀況、新產品開發等進度，雖然市場預期第2季為大立光谷底，第3季即將翻身，不過，也有外資預測大立光新機鏡頭的升級有限，對於即將公布第2季財報以及第3季展望，可能會雙雙低於市場預期，毛利率也較去年衰退。

隨著蘋果新產品周期即將展開，市場討論度越來越熱，蘋果供應鏈股價也開始轉強，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，目前電子股的成交比重縮小到不到3成的新低，指數要再攻高，資金勢必要轉到電子股，但在市場資金有限的情況下，一定要有族群的資金釋出，從上周五(2日)的走勢來看，鋼鐵、塑化、航運族群已經出現有資金在獲利了結，慢慢轉移到電子族群，是正常的資金輪動，並不代表傳產原物料或是航運股沒有行情，對大盤要挑戰萬八、甚至萬九，是很好的情況。

鐘崑禎指出，上櫃電子股的走勢上周五是強於上市電子股，中小型電子股起漲的走勢如果延續，加上美股科技股勁揚，再來就可能輪到上市電子股開始上漲，如果走勢確立，傳產股短線可能會出現獲利了結賣壓，投資人如果手上有的可以考慮適度獲利，慢慢分批轉移到基期低的電子股，目前以矽智財、記憶體以及蘋概股的走勢相對較強。

一般來說，蘋概股通常是下半年股市的焦點，鐘崑禎表示，因為會隨著蘋果新機發表，把整個族群的漲勢帶起來，首推高階鏡頭廠商大立光、玉晶光，這兩家上半年的獲利表現都不好，股價是「先蹲」，下半年才「跳」，即將公布的第2季營收表現可能也偏向負面，之後就利空出盡，再慢慢起漲，另外像軟板的台郡、Mini LED的GIS-KY以及背光模組的瑞儀近期股價都有所表現，這些標準的蘋果供應鏈的共同點就是第3、第4季是獲利爆發期，資金也明顯轉移到下半年業續成長股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。