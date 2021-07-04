南投警分局4日執行取締違規攤販勤務時，發現5名民眾未依規定佩戴口罩，將收到開罰3000至1萬5000元的代價。（南投警分局提供／盧金足南投傳真）

南投縣已連續6日無新增確診病例，在疫情趨緩的狀況下，竟有民眾鬆懈沒有做好防疫措施，南投警分局4日執行取締違規攤販勤務時，在南投市南陽路發現5名民眾未依規定佩戴口罩，員警即依規定舉發通知單及蒐證資料函報縣府主管機關裁罰，不戴口罩就要依違反《傳染病防治法》開罰3000至1萬5000元。

南投分局呼籲，全國仍維持3級警戒，民眾外出時，包括車內2人以上，全部必須全程佩戴口罩，同時禁止室內5人、戶外10人的聚會，為了守護民眾的安全，警方持續配合主管機關加強取締。

為落實防疫措施，戶外社交群聚超過10人以上，可依違反《傳染病防治法》處6萬元以上30萬元以下罰鍰，外出須全程佩戴口罩，違者開罰3000至1萬5000元。

警方強調，防疫工作需要全民共同努力，民眾務必配合各項防疫措施，不但保護自己，也同時保護別人，期待疫情盡速遠離，讓全民恢復正常的生活。