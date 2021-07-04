北農與環南市場群聚感染持續擴大，根據中央流行疫情指揮中心統計，北農第一果菜市場(萬大市場)、第二果菜市場(濱江市場)，以及環南市場目前總計確診人數為229人。精神科醫師沈政男認為，台北市長柯文哲和市府團隊要穩住防疫腳步，他分析社區感染情況後指出，台北的社區裡不一定有那麼多黑數，不必自亂陣腳。

沈政男今(4日)在臉書上表示，「柯市長與台北市府團隊要穩住防疫腳步！」他認為，社區出現染疫率偏高，有可能是因為染疫背景值本來就高，都是陳舊案例，或者有一個群聚感染正在進行。

沈政男指出，防疫必須遠交近攻，如果社區染疫大都是陳舊案例，只是擔心感染黑數，那就駐點普篩，鼓勵居民出來接受篩檢，抓出黑數；而如果懷疑有一個社區群聚正在進行，那就把染疫者的發病時間與地理位置畫出來，判斷R值是多少，然後進行匡列與隔離，而這時的篩檢，就不是自願性質了，而是必須動用傳染病防治法，針對高風險族群強制篩檢。

沈政男分析，基本上在3級警戒之下，即使有社區群聚，R值也不會太高，比如幾個批發市場，頂多就是R值約等於1的職場群聚，只要防疫手段一介入，很快就能截斷傳播鏈，台北市當然一直有在做疫調與隔離，而且最高每天隔離3、4千人，只是必須把這些被隔離者跟發病案例的關係統計出來，看看是否隔離到潛在感染者，或者發病的都是沒被匡列的人？

沈政男也說，精準疫調的精神並非隔離人數多寡，而是必須找出感染源與畫出傳播鏈，才能遏止病毒的下一步傳播，而環南市場篩出案例有8分之7是無症狀，不代表台北一般社區裡也有那麼多無症狀黑數，不必自亂陣腳。