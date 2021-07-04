大陸神舟12號的太空人4日在中國太空站天和核心艙上成功完成了出艙活動，這是時隔13年以來中國太空人再次執行出艙任務，2名太空人劉伯明和湯洪波在太空停留了大約7個小時之久。
據《德國之聲》報導，中國太空站上的太空人劉伯明和湯洪波出艙執行任務時，另外一名太空人聶海勝留在艙內進行配合。這是繼2008年神舟7號飛行乘組完成出艙任務的13年後，中國太空人再次執行出艙任務。相較於神舟7號太空人出艙時間僅有大約20分鐘，這次是2人同時出艙，使用站上機械臂輔助，並工作了7小時之久。
報導說，神舟12號飛船是在上個月升空並成功對接中國太空站，按照計畫，3名太空人將在太空站駐留3個月，預定於今年9月返回地球。3個月的任務期間安排了至少2次出艙作業，進行艙外操作、在軌維修等試驗。
根據大陸官媒《央視》報導，太空人劉伯明、湯洪波身著中國研製的新一代「飛天」艙外太空服進行約7小時的出艙活動，航太服重達130公斤，它可以按照每位太空人的體型進行調節適應，關節小型化，穿著它工作起來更輕鬆，這套航太服可以單次讓太空人在艙外停留8個小時。
德媒指出，雖然中國太空站的設計規模小於美俄主導的國際太空站，但是如果其在2022年按計劃完成初步建設目標，就很有可能取代即將退役的國際太空站，成為近地軌道的唯一長期載人航天器。此外，中國還在醞釀於2030年後開展載人登月任務，且已經開始探討與俄羅斯、歐盟等夥伴合作建設月球表面科考站的可能性。
文章來源：太空行走約7小時 中國宇航員出艙作業
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