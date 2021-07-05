讓一間中等規模的線上書城蛻變為全球首屈一指的大企業，貝佐斯或許就要卸任亞馬遜執行長，「衝」上太空開啟生涯另一階段了，但他留下的傳奇將永垂不朽，永遠為人津津樂道。

57歲的貝佐斯（Jeff Bezos）明天把執行長工作交棒賈西（Andy Jassy）後，重心將轉往太空探險及慈善活動等志業，但他仍將在這間27年前親手創立的電子商務巨擘擔任董事會執行主席，地位依舊舉足輕重。

亞馬遜屢有佳作，創新點子源源不絕，總讓人耳目一新，但摧毀競爭者和對待百萬員工的作法卻屢遭質疑，各界詆毀聲從未少過。

貝佐斯擁有「華盛頓郵報」（Washington Post），也成立基金會對抗氣候變遷，但也因過去某些年從未繳納所得稅而受到批評。

智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）副主席暨科技創新中心（Center for Technology Innovation）高級研究員威斯特（Darrell West）表示：「貝佐斯是位大刀闊斧的領導者…在書籍販售、零售市場、雲端運算、宅配方面都是。」

「他是引進許多便利措施的先驅，像是上網逛街、訂購，隔天東西就宅配到府，這種大家現在視為理所當然的事情，整個電子商務業的創新，很大部份要歸功於這一個人。」

公開場合中，貝佐斯常回憶亞馬遜早年從車庫出發的點滴，自己包裝貨品，載去郵局寄送的日子。

時至今日，亞馬遜市值已超過1.7兆美元，去年營收3860億美元，跨足電子商務、雲端計算、百貨、人工智慧、串流媒體等諸多服務。

亞馬遜異軍突起也讓貝佐斯成為全球首富之一，即便離婚後付給前妻一部份財產，個人淨資產依舊逼近2000億美元。

研究科技產業的端點技術公司（Endpoint Technologies Associates）分析師凱伊（Roger Kay）表示，貝佐斯對於挖掘下一個市場、「做對的事，有股直覺」。

市場研究公司Technalysis Research首席分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）則說，貝佐斯「不是第一個或唯一一個，但他把（電子商務）這個概念發揚光大」，「你可以說貝佐斯是他的時代最優秀的業務架構規劃大師之一」。

往後貝佐斯將不再負責亞馬遜每日營運事務，改將更多心力投注到他成立的藍源（Blue Origin）太空公司，藍源本月稍晚也將帶他前進太空。

他的卸任使得亞馬遜前途未卜，特別是其法規遵守遭到放大鏡檢視，還屢遭活躍人士批評之際。