知名資深專欄作家威爾近日投書「華盛頓郵報」，認為美國對台灣不應再維持近50年的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策，呼籲設定清晰戰略，並使中國明白美方決心。

威爾（George F. Will）素來關注政治議題和美國國內外事務，華郵2日刊出他的專文，標題為「戰略模糊不再是種明智的美國對台政策」。

在投書中，威爾轉述英國「經濟學人」（The Economist）近期一篇「美國國防高官」談中國擴軍的文章，當中提到「全世界從沒見過這種規模的軍事擴張卻無關衝突」。

該文並表示：「台灣政府現在痛苦意識到，維護自身友善且成功的民主，本質上無涉其他國家的重要利益。」

威爾在投書中表示，由共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）及共和黨籍聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）提出的「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act）指出，依據1979年台灣關係法，美國「期望」台灣前途能以和平方式解決，但期望一詞明顯軟而無力。

威爾說，防止台灣遭侵略法案則將授權美國總統運用軍力保護台灣，以防中國「直接攻擊」或「占據台灣實質管轄的領土」，如台灣鄰近島嶼；法案還特別呼籲美台聯合軍演、美國總統或國務卿應訪問台灣，以及邀請台灣總統赴美國國會演說。

不過威爾認為，沒有政府會樂見國會這麼明確干預制定外交政策的行為，所以「史考特-瑞森紹爾的提案不會成為法律」，但法案在國會的支持者可以藉此表態：50年過後，美國對台採取戰略模糊政策已不再明智。

他認為美國應掌握如下原則：自己有明確想法，並確保對手也知道美國想法。