屏東縣議員方文正利用鐘錶修理專業，協助小姊弟拼湊遭蟲蛀食的紙鈔。（方文正提供／林和生屏東傳真）

東港鎮一對小姊弟日前手捧一疊百元鈔，因遭白蟻蛀食、擔心影響價值，哭紅雙眼向屏東縣議員方文正求救，曾是專業鐘錶維修師傅的方，靠著早已塵封的工具，共耗時4小時拼湊，隨後拿到台銀兌換，最終帳面金額僅損失200元，讓家境不好的姊弟破涕為笑。

方文正說，小姊弟在興和里長顏東興帶領下走進服務處，稚嫩臉頰沾滿淚痕，手上塑膠袋握得老緊，一問之下孩子才緩緩道出，幾年來辛苦存下的壓歲錢，全放在衣櫥裡捨不得花用，前些日子心血來潮想拿出來數，卻發現已經被蟲蛀成碎片。

首次接到類似服務案件，他隨即將錢拿到台銀兌換，行員告知必須全數拼湊完畢才能換鈔，返回住處後決定好人做到底，開始一場不可能的任務。

方文正表示，自己年輕時從事鐘錶維修工作，已有數十年底子，精密細小零件根本難不倒他，首先利用裁紙機將Ａ4紙張裁成百元鈔大小，接著由里長沾上膠水，他便拿著夾子及放大鏡，像拼圖般開始拼湊紙鈔。

原本以為容易，但蛀食部分多在紙鈔中間、再向周圍拓散，是圖案最多的地方，前後共耗時4小時，才將54張紙鈔全數拼湊完成，隔天拿到台銀兌換，由於其中4張蛀食嚴重，僅能兌換面額價值一半，共拿回5200元，通知姊弟來取回時，方文正笑說，他們臉上的笑容現今還深印在腦海裡。

顏東興表示，小姊弟家境並不富裕，全家靠著母親從事彩繪工作賺取得微薄收入，撐起家計，因此這錢對他們來說特別重要，很開心並沒有讓他們失望。