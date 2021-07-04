國際精品品牌最近正式宣布歐陽娜娜成為大陸該品牌的卓藝大使，並在社群放上歐陽娜娜正在拉大提琴的照片，想不到貼文公開後，立刻引起部份網友的反彈，讓該品牌不得已將臉書上的貼文給刪除。

國際精品品牌日前（2日）在臉書發文表示，21歲的歐陽娜娜成為該品牌卓藝大使，照片裡歐陽娜娜穿著一件表演的正式禮服，雙手緊握住一把大提琴，散發出優雅的古典氣質，而這形象照在品牌官方臉書公開後，立刻引起不支持的網友們在底下留言表示：「形象對於品牌的經營非常重要，怎麼會這麽不小心？」，在品牌在這之前是找宋慧喬代言亞太地區，這也讓網友傷心的留言「還我喬妹」。

歐陽娜娜成為珠寶品牌大使，卻意外引發網友的反對。（圖/微博）

然而官方卻只有將臉書的貼文刪除下架，在微博上依舊放著歐陽娜娜的照片與宣傳影片，讓大陸網友們相當支持歐陽娜娜成為卓藝大使，相當多的留言是在稱讚歐陽娜娜好美喔！2019年該品牌邀請韓國明星宋慧喬成為該品牌亞太區形象大使，至今宋慧喬還是該品牌形象大使，而宋慧喬在IG上依舊放著拍攝形象廣告的美照，免不了讓網友比較了一下。

歐陽娜娜出道至今，擁有不少爭議事件，日前也分享和爸媽視訊時，爸爸歐陽龍竟在通話途中落淚，而媽媽最近對她也不太滿意，讓她直呼很難過。原因是被發現打了第二個耳洞及修改眉毛，讓父母都對她不滿，也讓歐陽娜娜很難過。