蒙古、智利、印尼及印度洋島國塞席爾等使用中國疫苗大規模接種的國家都出現疫情回溫，但CNN一篇專文今天指出，沒有疫苗能100%預防COVID-19，重點在於能壓低重症與病故。

美國有線電視新聞網（CNN）專文指出，蒙古有多家醫院仍飽和，印度洋島國塞席爾（Seychelles）現每天仍新增100多例確診，本週剛解封的智利，每天仍通報上千例新增確診。這幾個國家的共同點都是超過50%人口已完整接種，且大部分使用中國製疫苗。

智利已有55%的人口已完整接種，80%施打北京科興（Sinovac）疫苗，根據智利衛生部的資料，6月17到23 日之間的加護病房住院病患，73%是沒打疫苗的人。

塞席爾當局表示，國內所有確診重症患者，都是沒有完整施打疫苗的人；塞席爾給60歲以上者施打印度生產的AZ，60歲以下施打中國國藥（Sinopharm）疫苗，塞席爾衛生部上月在臉書貼文指出，63名染疫病故者裡只有3人是完整接種兩劑疫苗，3人年齡都在51到80歲。

蒙古衛生部公衛政策負責人恩赫塞汗（Enkhsaihan Lkhagvasuren）表示，蒙古已為53%的人口完整接種，其中80%的人施打國藥疫苗，僅1/5的確診者是完整接種，96%染疫病故者都是只打一劑或沒打疫苗的人，若要達成群體免疫，需80%以上人口完成接種。

恩赫塞汗認為國藥疫苗非常有效。她說：「COVID-19疫苗裡誰好誰差是沒法比較的，重點是所有可用的疫苗都能減少重症風險。」

在首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）經商的烏格爾（Odgerel Chuluunbat）有完整接種疫苗，兩週前仍確診，不過在家痊癒。她說若非國藥疫苗，相信病情不會這麼輕，「完全不後悔接種，若無疫苗，我國的情況會很糟」。

領導印尼醫學會風險減緩小組（Risk Mitigation Team of Indonesian Medical Association）的醫師阿迪布（Adib Khumaidi）表示，今年2月到6月26日，印尼至少88名醫師染疫病故，當中至少20人完整接種北京科興疫苗，35人完全沒接種，33人尚待查明。

阿迪布表示，大多數醫護殉職是因遇到病患多到處理不完這樣的特殊狀況，代表他們長時間無法休息，「根據我們的調查，醫護病故無關科興疫苗。最重要的仍是接種，然後遵循防疫規定」。

專家表示，儘管科興、國藥的防護力不若輝瑞（Pfizer）&BNT、莫德納（Moderna）等西方疫苗，但並不代表無效。

有鑑沒有一款疫苗能百分之百預防COVID-19，疫情出現破口本就在預期內，專家表示最重要的衡量標準在於防止重症住院與病故，而非撲滅所有確診。

香港大學分子病毒學教授金冬雁說：「想減少重症與染疫病故，科興與國藥疫苗都能發揮功用。」；港大傳染病與流行病學教授高本恩（Ben Cowling）也說「我認為這兩款疫苗確實有效，也的確救了不少人命」。

接種後仍死於COVID-19也不限中國疫苗。英格蘭公共衛生署（PHE）6月一份通報顯示，英國有117人於確診Delta變異株（最先現蹤於印度）28天內病死，其中50人曾完整接種兩劑疫苗，英國用的是輝瑞&BNT、莫德納及AZ疫苗。