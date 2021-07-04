金門莫德納疫苗打氣旺，3天累計5179人接種。不少老人家由兒孫陪同，心情更加輕鬆。（李金生攝）

楊鎮浯縣長連3天視察接種站，關懷鄉親長者的健康。（金湖鎮公所提供）

金門莫德納疫苗打氣旺， 3天累計5179人接種。其中，本島4座大型接種站加上烈嶼鄉衛生所即占4692人。（李金生攝）

接種站電腦桌前放上「乖乖」，登錄作業果然順暢。（李金生攝）

金門縣完成65歲以上長者「莫德納」疫苗第1劑施打作業，3天來共有5179人完成接種，超過中央疫情指揮中心原配發的5040劑，出現讓人注目的「超車」狀況。縣府表示明天可望再有第2批2660劑送達，期待維持強強滾的打氣，進一步提高金門的疫苗覆蓋率。

金門縣此次獲央配發5040劑莫德納疫苗，自7／2至7／4在全島4座大型接種站和烈嶼鄉衛生所施打，對象為65歲以上長者（具原住民身分者為55歲至64歲）。另衛生福利部也獲配其中的490劑，3天來接種情況十分踴躍。

縣府說明，在縣防疫中心透過民政系統縝密調查和縣衛生局妥善規畫下，各地接種情況比AZ明顯熱烈，至今天下午5時告一段落，3天來累計有5179人接種，大致符合縣府原先的評估和結果。

縣府指出，接種人數多於中央配發劑數，顯示莫德納確實打氣更旺，縣衛生局也適時調度原準備用於其他接種對象的疫苗，在第2批2660劑即將來到之下，整體作業可以順利銜接，不會受到任何影響。

當地鄉親表示，不少老人家原來很怕打針，聽兒孫輩說打疫苗好處多多，才願意出門，結果真的最多只像被蚊子叮到，一點疼痛感也沒有，再打第2劑應該就更不怕了。