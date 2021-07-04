台北市環南市場爆發群聚感染，台北市中正萬華區無黨立委林昶佐本周五(2日)至現場視察遭市場自治會嗆「沒來關心過」，而網友在臉書成立的「罷免林昶佐」粉專，至今已有上萬人按讚。林昶佐今日回應「現階段最重要的是落實防疫，穩住疫情，外界的批評指教，都虛心接受。」

林昶佐在本周五(2日)會同衛福部長陳時中、台北市長柯文哲到環南市場現場視察防疫，並表示「北市府一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要做，請柯文哲不要再講廢話」。

未料林昶佐話剛講完，就當場慘遭環南市場自治會長林勝東反嗆「你有來市場關心過嗎，騙肖耶」，還有攤商當面要林昶佐「要演戲去電視上演，別在這邊演」。

6月初有網友在臉書成立「罷免林昶佐」粉專，在事件發生後按讚人數激增，至今已突破1.9萬人按讚，超過2萬人追蹤。

林昶佐回應，外界的批評指教，都虛心接受，至於有任何人成立罷免社團，自己都尊重，現階段最重要的工作還是全力配合中央和地方落實防疫工作，趕快穩住這波疫情。