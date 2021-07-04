每一段感情的結果不一定盡如人意，有時面對分手總是很難輕易將對方放下，需要冷靜一段時間，才能慢慢從前一段感情裡走出。搜狐命理專欄近日發文，點名白羊座、天蠍座和金牛座，他們在分手後仍會對前任死纏爛打，對方不給出滿意的理由就絕不放手。

1、白羊座

大部分的白羊座人生都很成功，有著光鮮亮麗的外表，就連感情生活似乎都很順遂，然而他們一旦在愛情上遇到挫折，就會迅速將自己武裝起來，並且向對方進行反擊，不達到征服的目的絕不罷休，堅定的心態使他們這個階段變得非常強大，因此另一半一定要先做好心理準備。

2、天蠍座

天蠍座相當依賴感情，一旦有了交往對象，就會將愛情放在生活中最重要的位置，甚至願意為了另一半奉獻自己的一切，對於付出極多的天蠍座來說，如果另一半想分手卻又不給出一個能夠說服他們的理由，那麼他們絕對不會輕易放手。

3、金牛座

金牛座在愛情方面非常執著，當他們沒有想清楚為何要分手，另一半又強行想要和他們分開的時候，就得做好無時無刻遭受騷擾和折磨的心理準備，這也算是金牛座一種「鍥而不捨」的表現，所以如果只是想玩玩，沒有要真心談感情的話，千萬不要隨便招惹金牛座。