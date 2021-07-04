台灣大哥大體育家族為台灣爭光！今年一共六位選手取得東京奧運入場券，這也創下台灣大體育家族的新紀錄，贊助選手幾乎全數闖入奧運，包含三度角逐奧運金牌的舉重國手郭婞淳、高爾夫球雙姝徐薇淩、李旻，二度搭檔參賽的網壇黃金女雙詹詠然、詹皓晴姐妹，以及新加入台灣大體育家族的柔道好手楊勇緯。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，四年一次的奧運盛會是每位體育選手的生涯夢想，東京奧運雖然因為疫情遞延一年，選手們仍堅持訓練、積極參與國際賽事提升世界排名，以優秀表現挺進奧運殿堂。期待每位選手都能發揮「能所不能」的精神，在網球、高爾夫球、柔道、舉重的運動項目中替台灣奪下獎牌。

蔡明忠強調，台灣大哥大將持續作為選手們強而有力的後盾，讓他們無後顧之憂的練習與參賽，在世界的舞台上為國爭光。

台灣大哥大總經理林之晨也指出，4日透過奧運參賽資格發布的同時，台灣大也很開心宣布舉重國手郭婞淳在今年5月加入台灣大體育家族，她不僅是富邦集團長期贊助的選手，更曾在三年前擔任台灣大哥大種福電計畫的公益活動大使，當時剛獲得亞運金牌的她更慷慨解囊捐出20萬元。除了以傲人成績帶給台灣正能量，在賽場外也以實際行動回饋社會。希望郭婞淳在東京奧運順利完成目標，為台灣舉起希望，奪下奧運獎牌。

東京奧運開賽倒數19天，台灣大體育家族的選手們都展開密集訓練，準備全力以赴。舉重選手郭婞淳現為舉重女子59公斤級世界排名第一，抓舉、挺舉、總和三項世界紀錄保持者，更是被外媒看好能奪下金牌的種子選手。郭婞淳表示，很感謝台灣大哥大的照顧，讓她可以專注備戰奧運，也期許自己能夠發揮「Open Possible能所不能」的精神，再一次突破自己，平安健康的拿下榮耀，分享給台灣，帶給全民力量。

有台灣大高球女將雙姝之稱的徐薇淩、李旻是高中與大學時的同學，分別於2018年與2019年加入台灣大體育家族，今年都在美國的LPGA巡迴賽取得好成績，更雙雙代表台灣打入奧運，也讓球迷非常期待兩位的表現。面對奧運，薇淩表示，能夠代表台灣出賽非常榮幸，興奮之餘更希望在賽場上展現出自己最好的一面。而堪稱今年體壇黑馬的李旻，在六月初的LPGA賽事中寫下生涯紀錄，世界排名更一度衝上第119名。她表示，在一個月之前根本無法想像有機會參加奧運，能站上東京奧運簡直是發生奇蹟，目前會好好做足準備，以平常心備戰。

網球女將詹詠然今年是第三度參加奧運，2016年她與首次參加奧運的妹妹詹皓晴雙人搭檔，力拼至八強止步，兩姊妹對於能再次共同披上中華隊戰袍出戰感到驕傲，兩人表示即便疫情帶來眾多不確定性，也無法阻擋她們前進奧運的夢想，今年順利搶得奧運雙打資格，也要感謝台灣大哥大與球迷們長期以來的支持與陪伴，姊妹倆會一如繼往的努力，為中華隊、為台灣爭取更多榮耀。

被稱為台灣柔道男神的楊勇緯，在今年的各項國際賽事中表現優秀，世界排名第11名，今年23歲的楊勇緯首度叩關奧運就在柔道發源地日本，更是別具意義。面對賽事，楊勇緯全心全意將目標鎖定在奧運金牌，目前正做好最佳的準備等待奧運開賽，將為從小到大的夢想全力拚搏。