最近大聯盟賽季打到接近一半，各隊也紛紛進行簽約交易來補強和整頓球隊，今天皇家與國民就傳出了一筆交易，皇家送出34歲的老將游擊手A.艾斯寇巴(Alcides Escobar)，換取國民部份現金，不過這對皇家來說並非損失，因為艾斯寇巴本季還未在大聯盟出賽過，面對交易艾斯寇巴想必也不會太意外。

We've acquired INF Alcides Escobar from the Kansas City Royals and selected him to the active roster.



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艾斯寇巴來自委內瑞拉，16歲的他在2003年就被釀酒人相中，2007年開始在小聯盟1A和2A出賽，2008年則正式升上大聯盟，不過到了2010年他與同隊4人一同被交易到皇家，之後漸漸站穩球隊地位，成為主力游擊手，並在2014年隨皇家闖入世界大賽，該年他打擊率.285，有50分打點和31次盜壘，可惜皇家敗給巨人。

不過2015年他們再次闖進世界大賽，他先在美聯冠軍賽拿下MVP，打擊率高達.478，挾帶這樣的表現再次叩關世界大賽冠軍盃，之後他延續好表現率隊擊敗大都會，拿下世界大賽冠軍，當年他在整個季後賽打擊率有.329，敲出23支安打貢獻9分打點，是球隊不可動搖的主將，後來他甚至還奪下金手套獎，生涯輝煌。

不過到2018年皇家開始換血，艾斯寇巴已不是他們未來藍圖，他隨後與金鶯、白襪簽下小聯盟合約，不過都沒能回到大聯盟，2019年他嘗試轉戰海外，加入日本職棒養樂多燕子，總計出賽104場，打擊率.273，有1轟6盜壘演出，表現平淡的他在季後也離開日職，直到今年皇家才再次收下他，但仍沒讓他有機會回到大聯盟。

在美國職棒度過11年的他表現最好仍是在皇家時期，2012年605打數有177支安打、5支全壘打，貢獻52分打點和35次盜壘，打擊率.293，是生涯最會「盜」時期，快速腳程也成為他的招牌武器。再來就屬2014、15年表現最佳。2016年637打數揮出166支安打、7支全壘打，貢獻55分打點和17次盜壘，打擊率.261，是生涯全壘打數最多的一季。