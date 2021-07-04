立委林昶佐2日在環南市場臨時聯合記者會批臺北市長柯文哲防疫講廢話，反遭環南市場自治會長林勝東嗆聲，「你有來環南市場關心過嗎？騙肖仔！」引發熱議。資深媒體人黃光芹表示，請問「防疫專家」林昶佐，到底要怎樣？

黃光芹4日在臉書貼文表示，原本不想碰林昶佐的話題，怕轉移焦點，但看看他歷經「環南震撼」，卻還理直氣壯，就忍不住不得不發聲：請問「防疫專家」林昶佐，到底要怎樣？

黃光芹舉例表示，5月24日疫情大爆發期間，林昶佐三番兩次鼓吹萬華居民不要去快篩，讓人感到不可思議。黃光芹認為，萬華是熱區，怎麼沒有警覺心？林昶佐鐵定沒去過快篩站，當地醫療院所的醫護駐點，都有做隔離措施，他怎會一再強調，會發生群聚感染？而且堂堂重災區的國會議員，居然全然不知有所謂的「無癥狀」感染，真是令人驚訝。

黃光芹接著指出，林昶佐把有些企業要求勞工快篩，持陰性證明入場，視為歧視的一種，不知道他如何看待北農的處置措施？快篩後做PCR（即他所謂的化驗），怎麼會視為浪費醫療資源？

黃光芹再舉林昶佐在政論節目中的發言為例表示，林昶佐說跑去快篩，就是浪費醫療資源；勞工好好的，要他們也去快篩，他們不就會跟有潛在確診可能者，又群聚了？這樣就會造成防疫的破口。

黃光芹表示，從林昶佐以往鼓吹萬華居民不要去快篩的說法，都跟他現在的罵點不一樣。北市府的防疫作為有重大疏失，無庸置疑，但若想趁機躋身為指揮中心的一員，斥責為何不及早廣篩、為何不廣設快篩站？他必須先誠實面對自己，對於有效防疫是否發揮正面價值，否則深夜問題多，平安回家最好。

網友回應說：「哇哈！對於這款民代，實在無語。」、「想當政治人物就應該學會謹言慎行，深思熟慮，病毒疫情還是要遵循專家，如果不懂就不要『假嗷』，免得兩面不是人。」