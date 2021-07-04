從去年的萊豬表決大戰，到今年疫情升溫衍生許多問題，執政黨與在野黨的立法委員們在立法院中頻頻展開政治攻防，其中有不少女性立法委員的表現，也都十分亮眼，甚至還因其問政犀利而被稱為立院「女戰神」。網紅「比特王」在Youtube社群平台上，發起一項針對「女戰神」的網路投票，結果顯示，國民黨立委鄭麗文拔得頭籌，無黨籍立委高金素梅居次。

「Bit King比特王出任務」日前在Youtube社群平台上，以「女戰神人氣大比拚！在野女立委您最支持誰？」為題，發起網路投票，並給出5個選項讓網友選擇，而這5個選項分別是鄭麗文、高金素梅、民眾黨立委高虹安、國民黨立委李貴敏，以及「其他」。

截至4日晚間7點，已有超過9萬名網友參與這個投票，結果顯示，有41%網友投給鄭麗文，32%網友投給高金素梅，21%網友投給高虹安，有1%網友投給李貴敏，另外有5%網友則是選擇「其他」。

網友們也留言回應，「高金素梅跟鄭麗文都是一級戰神，資料準備充足，論述有所依據，語言強而有力，戰力驚人」、「您所點名的每一位女立委，都在她們的崗位上為了人民盡心盡力，所以都很棒」、「高虹安專業，重科學重數據，台灣需要更多這樣有專業的政治人物」「其實候選這四位都是戰將，應該多個以上都是的選項，而不要說最支持誰」。