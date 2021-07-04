日前桃園宣布孕婦疫苗接種專案將在7月9日、13日於桃園巨蛋體育館施打，預計接種1600位孕媽，並4日上午10點開放線上預約，桃園市長鄭文燦4日於防疫記者會指出，預約首日已有565位孕媽報名，呼籲孕媽有需求就預約。

鄭文燦指出，目前桃園在籍孕婦總數將近1萬9千人，施打意願約一半左右，日前孕媽疫苗接種專案將開放孕媽於7月9日、13日前往桃園巨蛋體育館進行接種，且預計可接種1600位孕媽，而鄭表示，4日開放預約後已有565位孕媽報名，呼籲孕媽除18家醫院婦產科外，亦可至網路預約巨蛋場的孕媽接種。

關於計程車司機北北基桃的專案施打，鄭文燦表示，公路總局共造冊5123人，但經警察局列冊的人數則為6383人，鄭強調會補造冊給公路總局，並指出自3日起至4日止，計程車司機已接種1120位，此外，鄭補充，關於市場接種專案會在5日開始由衛生所進行接種，批發市場專案則待中央配賦後陸續接種。