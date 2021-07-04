網路近期瘋傳一支3名男子趴在地上遭棒球棍毆打的影片，據了解，疑似為詐騙集團的成員私吞贓款，被金主抓到後，痛毆教訓的過程。台中市警方指出，目前仍未接獲相關報案，但已針對影中人的特徵做清查，倘若涉有不法將依法偵辦。

臉書社團以及社群平台近期瘋傳一支動私刑的暴力影片，網友在臉書社團《黑色豪門企業》中發文，內文指出「偷水錢躲去台中被抓到」，而影片中有一名身穿黑色上衣與灰色短褲的男子面部朝下趴在地板上，被一旁的人持棍棒狂打總計16下。

影片中該男子面露痛苦在地面上掙扎，一度要轉身向施暴者求饒，但卻被怒吼「趴好」之後，又再次挨揍，後段的影像中還可見到，背景中另有2名男子同樣面朝下趴在地面上。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，據了解，台中市警方對此事表達高度關注，但經查後尚未接獲相關報案，警方指出，已針對影片中的人物特徵等進行大規模清查，倘若有涉及不法行為，將依法究辦；另外影片中也違反疫情期間不能群聚的規定，同樣依法處理。