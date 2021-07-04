受聯準會鷹派強勢的激勵，美元指數一整個6月下旬漲勢凌厲，7月隨美國金融市場國慶長周末，未能再突破近三個月新高的92.54，外銀財富管理分析，現在是強漲後的喘氣回檔。由於歐美景氣復甦超乎預期，國際金融市場風險偏好上升，在美元短期歇息之時，可以暫時進場與風險偏好連結的貨幣，渣打銀行認為澳幣和英鎊有反彈空間可操作，美元則建議隨強勢台幣匯率而便宜進場，進而暫存放在3個月以上的優利定存，能提升資產配置的靈活與彈性。

瑞銀財富管理、德銀私人銀行均認為，新冠疫情爆發以來，美國經濟雖一度被質疑基本面脆弱，美元的國際貨幣霸主地位沒有受到動搖，6月下旬聯準會一、兩次的對外發言，美元立即顯著反彈，是很好的證明，財管客戶可以趁著7月間的美元漲後喘息，擴大美元部位的佈局，準備迎接2022年第二季起的真正翻轉時點。

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師陳彥甫指出，聯準會最新會議放出訊息，對於美國升息的時間可能會在2023年，目前預期可能加息2次，QE的縮減也會在今年下半年開始和市場溝通，估計美國實際利率有機會上升，隨著未來也能看到美元有機會走強，時間點會是2022年6月前後。由於貨幣政策轉向的時候，會造成市場波動比較大，因此美元指數走強、又歇息回檔十分正常，在此之前，非美貨幣也會先上再下，振盪前行。

渣打銀行就指出，上周美元指數衝刺，而風險偏好連結的貨幣，包括澳幣、英鎊和加幣等，正接近關鍵支撐及技術面超賣價位。如澳幣或測試0.7375到0.7415支撐段，並預期有守，英鎊亦有望於1.364至1.367區間築底，可能成為美元漲勢漸歇後強勁反彈的領頭羊。