疫情再降溫，中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增37例本土確診、2例死亡，雙北熱區確診數再下降，以台北市18例最高。隨著確診數逐日趨緩，讓7月12日是否能夠解封的討論度再次升高，對此，前台大感染科醫師林氏璧坦言，清零是理想的目標，疫情若能夠掌控住就贊成往下開放，但他強調「是降級不是解封」，坦言經過本土大型傳染後，「嘉玲」很難回來了。

林氏璧在臉書分享在「Podcast」上的疫情點評，他談到，「很多人在討論7月12日是否能解封？」他認為，大家可以樂觀但不要太悲觀，對於「清零」可以當作一個理想化的目標，但並不要抱太大期望，因為還是很困難。

林氏璧坦言，經過本土大型傳染後，「嘉玲」很難回來了。圖為北市寧夏夜市微解封，民眾迫不及待前來消費。(資料照/郭吉銓攝)

林氏璧坦言，如果真的能像去年的澳洲和紐西蘭做到清零，他會非常開心，但不是一定要做到清零才能繼續走下去，畢竟防疫久了一定會疲乏，經濟和防疫的衝突會出現。因此大家要有個認知，「進入本土大型感染後，佳玲可能已經嫁人了，很難回來了...」。

就算7月12日真的解封，林氏璧指出，這和去年6月7日經過4個潛伏期56天的本土佳玲後的解封，「是完全不一樣的」。他認為，這只能稱為降級，而非解封，先從3級降到2.5級，再降到2級等等，防疫措施一定會維持。「在疫苗的覆蓋率到一定程度之前，我們很難迎來真正的解封的。大家加油！」

林氏璧說，沒有一定要清零才能繼續往下開放，只要能將病毒維持在一定低的流行程度、可以掌握的程度，就能夠逐步開放，這樣也比較實際。