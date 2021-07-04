以往很多信徒求發財金的竹山紫南宮，新冠肺炎疫情期間人潮下滑9成，有信徒擔心每年6、7月都要到紫南宮還金，今年不知要拖到何時，紫南宮強調，防疫優先，慢點還金沒關係，周遭商家對是否微解封，則盼多施打疫苗，疫情穩定後再解封，現在只能咬牙苦撐。

對這波疫情衝擊，紫南宮憶起在2003年4月初逢SARS疫情時，同樣造成全台恐慌與不安，商圈人潮急速下降，尤其遊覽車旅遊人潮下降最嚴重，幸好當年控制得宜，5月初個人轎車人潮漸恢復，6月遊覽車人潮也達8成左右，希望新冠肺炎疫情也能盡速控制穩定。

3級警戒到12日，餐廳、夜市、商圈等各行各業，觀望是否能微解封，紫南宮周遭店家這半年來等嘸人生意慘澹，有的請員工休無薪假，老闆自己看店減少支出，有的店家考量一開門就要水電費用，乾脆暫時歇業。

隨著今年春節後疫情嚴峻，曾出現確診者的疫調足跡之一，影響信徒來拜拜的意願，紫南宮主委莊秋安表示，雖然今年來進香信徒人潮減少，紫南宮營運正常，防疫當前的關鍵時刻，大家還一起度過疫情考驗。

紫南宮指出，以前每天來借發財金的信徒大約4、5000人，現減少到剩3、400人，借發財金的金額從1天借金約80萬元、還金約130到140萬元，下降9成，香煙繚繞盛況有待疫情結束。

有信徒說，慣例在每年6、7月去還金，再向土地公借發財金，與紫南宮多年來的忠實約定，因疫情遲未能成行，希望土地公體諒不是拖欠不去還發財金，而是避免移動和群聚，祈求土地公庇佑台灣早日揮別疫情壓力。