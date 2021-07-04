日前政府推出「紓困4.0」方案，不少中小型店家認為標準過於嚴苛無法申請，且直言壓力最大的就是房租，紓困卻沒有補助，對此桃園市長鄭文燦表示，中央是沒有單獨列房租補貼，並強調會積極爭取將房租納入營運補貼中。

疫情衝擊國內經濟，不少中小型業者疫情期間沒收入，卻仍有房租持續的經濟壓力，對此鄭文燦指出，針對小型服務業、商業等有2個紓困方案，其一為營運補貼，其二則為薪資補貼，並表示，中央確實沒有單獨列房租補貼，強調後續將積極爭取將房租納入營運補貼中，鄭文燦也承諾，會盡量爭取中央的方案。

此外，日前不少縣市進行夜市「微解封」，中央疫情指揮中心於4日下午也發布市場及夜市指引，鄭表示，將根據中央防疫指引，進行夜市跟市場新規範的檢視，並跟自治會溝通達成可能性，至於微解封的時間，鄭表示，會跟中央一致同步。

而關於桃園殯葬業者接種，鄭文燦表示，這次殯葬業者接種是針對觸及大體的一線高風險人員，並指出，內政部造冊全國共3千人，而桃園造冊320人，且目前健保卡上已開通屬於第二類高風險人員，鄭文燦強調，該320人都可以到醫院、診所、衛生所的疫苗門診來進行接種。