何超儀在片中飾演天地會女首領。（852 Films提供）

「賭王千金」何超儀（Josie）主演、監製電影《Edge of the World》已陸續在亞洲以外的國家上映，在串流平台獲得佳績，近日舉辦線上視訊記者會，金球獎影帝強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers） 及《魔戒》多明尼克莫納漢（Dominic Monaghan）也都以居家之姿同框一同受訪，當天恰逢歐洲盃足球賽16 強賽，久別重逢的兩位主要男演員在記者會正式開始前便開聊預測賽況欲罷不能，多明尼克更是已經將球衣穿上身，打算連線一結束便無縫接軌關注賽況。

在疫情的平行時空下，眾演員的視訊背景卻相當親民，更可看出每個人的居家風格，強納森萊斯梅爾一貫的雅痞簡約風格，多明尼克莫納漢則在書房中穿著支持的英格蘭國家隊球隊的球衣，相當自在，何超儀雖然衣著正式、但是在自家廚房也多了一份舒服愜意，其身後的水果與廚具毫無違和的入鏡，讓導演笑說似乎也很適合接著錄美食料理節目。有趣的是，強納森被問到接拍後為角色做了什麼準備？他幽默打趣說：「1個月沒洗澡，因為導演想呈現主人翁獨自在叢林中的頹廢感！」立時讓大家笑翻，思緒也霎時被帶回2019年在熱帶雨林中頂著暴雨烈日搶拍的辛苦記憶。

聊起合作感想，何超儀說在片中與她有過往日情的強納森，每次都十分強調其敬業的專業態度，畢竟要在酷熱、高濕的熱帶叢林中穿著密不透風的絨質軍裝，真的需要超強的意志力，又表示光是看見對方汗如雨下卻無怨言，自己也得忍住不適的感受敬業完成演出，笑說「這趟演出真的瘦了好幾磅，是意外的收穫」，而另一位男主角多明尼克，真實生活中是個昆蟲專家，時常跟大家分享叢林裡可能有的「奇珍異蟲」，讓害怕蟲子的何超儀十分緊張，有一回聽到他說當地有一種巨型螞蟻，毒液能使人致命，想抓來跟她分享，讓何超儀當時嚇得花容失色，後來才發現原來被捉弄，讓她又好氣又好笑。讓她哭笑不得反問多明尼克，殺青後該不會有帶什麼奇怪的紀念品回家？豈料多明尼克還真的帶了一個驚悚的道具上飛機，讓大家OMG，也一度引起海關人員關切。原來他在片中演出的歷史角色，最後遭到殺害被割下頭顱，劇組特別以1比1真實還原打造的擬真的道具頭，完成戲份後讓多明尼克攜回做紀念，成為他口中最難忘的紀念品。

主角們被問及如何詮釋內心世界，強納森說雖然是扮演歷史中被定位為英雄的傳奇人物，且題材涉及當年西方殖民主義，但他透露這回不使用扮演英雄人物的方式去演繹這個英國探險家，「因為每個角色的人性才會是故事裡的精髓，只要是人便會有弱點」，該角色也有懦弱的一面，也因為逃避責任、逃避過去、不想負責任，最後才會來到東南亞找尋自己心中的天堂之地，「與其說是演出一個英雄、探險家，不如說是詮釋一個探索自我的平凡人」。何超儀談及詮釋天地會女首領時，除了有別以往的古裝角色，令她印象最深刻的就是沒有演出2人的過往回憶，但在人物設定上她卻跟強納森在新加坡有過一段情，必須用「想像」的方式去揣摩，才能詮釋出有感情、力量的對白。其中最讓她難忘的一句台詞就是「這次你不能再選擇逃避」，這句話成為英國探險家留下的關鍵，也才造就了一場歷史傳奇。

來自世界各地的劇組大家庭，難得在殺青許久的時間後再聚首，即使當時拍戲的當下多麼酷熱難耐，現在回想起來也都甘之如飴，熱情的何超儀在訪問結束前，也熱情分享，希望這部電影能盡快談到亞洲發行，更祈求疫情趕快落幕，屆時可以邀請安排大家飛來香港合體，一起走紅毯慶祝亞洲首映。雖然目前該片的亞洲代理發行尚在洽談，但在多處的線上盜版串流平台，已能看到完整版影片、甚至還有中文字幕，何超儀所屬的852films日前也發出律師信聲明，嚴正譴責一切侵權行為，並籲請所有喜愛電影的朋友可以透過合法管道支持電影產業。