無黨籍立委林昶佐2日早上在環南市場記者會被支持者亦即市場自治會會長林勝東嗆，「你從以前到現在，有替中正萬華區百姓發言過嗎？沒有嘛！虧我還挺你，騙肖耶！你有來環南市場關心過嗎？選舉時來幾次，以前有來關心過嗎？」國民黨籍新北市議員葉元之表示，「選舉時來幾次，以前有來關心過嗎？」這句話對林昶佐是重傷中的重傷，民代最怕就是聽到這句話。

葉元之3日晚間在直播時先介紹「市場自治會」，市場攤販，對於垃圾處理、清潔費、攤位等，都需要自律，所以成立自治會，自治會就會有主委或是會長當頭頭。

葉元之也分享，政治人物一到選舉就會跑市場拜票，他去市場拜票，有時會很尷尬，攤商都在忙，握手怕打擾他們做生意，但如果不握手，又怕被誤會。但一到選舉，每個政治人物還是會進去握手。如果跟自治會熟，陪同拜票，氣勢就不一樣，也比較容易跟攤商拉近距離。

至於市場自治會長嗆林昶佐，為何林昶佐不敢回話？葉元之說，這次環南市場自治會的會長嗆林昶佐，「選舉來幾次？有來關心過嗎？」這句話非常傷，民代最怕就是聽到這句話，會被認為「選你沒用」，都是選舉才出來。

葉元之坦言，他平常不選舉的時候也是兢兢業業，選民服務做到最好，會勘都親自出席，就怕被選民說選舉才出現。

他分析，林昶佐受到重傷就是在這裡，他被講這句話，「選舉來幾次？有來關心過嗎？」這真的是重傷。所以自治會長嗆林昶佐，林昶佐是不敢回任何一句話。立委平常趾高氣昂，遇到自治會長，不敢講話，所以林昶佐是重傷中的重傷。

葉元之最後也提到，他看到東門市場最美女攤販為了幫林昶佐說話，秀出公文，葉元之說他不禁笑出來，那以後會勘也不用去，發公文就好了，請助理寫一寫蓋個章就出去了，拿公文出來當政績，好意思喔？所以自治會長當面嗆林昶佐，大家看到這影片都當成療癒片。