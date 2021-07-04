俄羅斯國營媒體塔斯社(Tass)報導，俄羅斯黑海艦隊正密切關注進入黑海的義大利海軍「維吉尼歐-法桑號」( ITS Virginio Fasan F 591)飛彈巡防艦，警告他們不可闖入領海。先前，英國皇家海軍防衛者號(HMS Defenser)進入克里米亞領海區域，被俄國驅離，據說在驅逐過程中，還發射了實彈，子彈與炸彈都有。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，法桑號屬是「卡羅‧貝格米尼級」(Carlo Bergamini Frigate F590)，該型艦是義大利與法國合作的中型通用巡防艦( FREMM )的義大利版本。FREMM的艦體也被選為擔任美國星座級巡防艦的基礎艦體。

俄國國防部代表說：「黑海艦隊的飛機與艦艇，已經開始追蹤從7月1日起進入黑海的義大利海軍維吉尼歐-法桑號巡防艦。希望他們確實尊守國際海洋法。」

俄羅斯國防部6月23日報導稱，黑海艦隊與聯邦安全局（FSB）的邊防部隊，共同阻止了英國海軍防衛者驅逐艦，因為該艦在克里米亞半島的菲奧倫特角(Fiolent Cape )附近，擅入了12浬的領海範圍。

並且表示，防衛者號無視俄方的通訊警告，繼續接近克里米亞，逼近主要海軍基地塞瓦斯托波爾(Sevastopol)到3 公里，一艘巡邏艦對英艦鳴槍示警。隨後1架俄羅斯的 Su-24 轟炸機，在英國軍艦的路徑前投下了4顆炸彈，以「說服」他改變航向。幾分鐘後，這艘英國軍艦離開了俄羅斯水域。

英國國防部否認防衛者號遭到射擊，在該事件的一星期後，又傳出此行動的沙盤推演計畫書，在英國肯特郡公車站被發現。