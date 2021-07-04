根據台灣大學政治系3日曝光的一份最新「防疫民調」，針對總統蔡英文的防疫表現評價進行調查，滿分是10分，一般民眾給蔡總統的評價為4.94分，民眾黨支持者卻僅給蔡英文3.46分，其中超過40％的人給蔡英文1分。從該民調來看，民眾黨有可能取代國民黨去跟民進黨競爭嗎？資深媒體人謝寒冰認為不會，這是民進黨最希望造成的結果，以後民進黨會一直一黨獨大。

媒體人王淺秋4日在政論節目《新聞大白話》表示，該份針對蔡總統所作的防疫表現民調，是由台灣大學政治系所做，滿分10分，結果顯示，民進黨支持者給6.74分、時代力量5.16分、無特定政黨傾向4.65分、國民黨3.904分；而最不滿意蔡英文的是民眾黨支持者，評價3.461最差，一般民眾評分平均還有4.94分，民眾黨支持者卻只給3.461分，其中超過40%的人給蔡英文1分最低分。過去民眾黨支持者被視為淺綠，相對和民進黨是有重疊的，他們現在漸行漸遠決裂的情形下，民調支持度往上攀升，以後可能不是藍綠對決，而是民眾黨要終結藍綠對決嗎？

謝寒冰分析指出，滿分是10分，一般民眾給4.94分，表示一般民眾對蔡英文的防疫表現是不滿的，對蔡英文來講，確實是一個警訊。而民眾黨給蔡英文最低分，其中超過40%的人給1分，這是否代表民眾黨將取代國民黨，去跟民進黨競爭？謝寒冰認為不會，這是民進黨最希望造成的結果，就是以後民進黨會一直一黨獨大。

謝寒冰接著表示，這一連串事件，民進黨以台北市長柯文哲為對手，不斷地打柯，同時也造成民眾黨支持者相對會更痛恨民進黨，所以兩邊就開始變成光譜的兩極。中間就會被弱化，中間就是國民黨。

謝寒冰認為，最近這一陣子，各家民調也顯示，民眾黨、國民黨的支持度竟然越來越接近，所以就不是民進黨的危機，反而是國民黨的危機。國民黨的支持度在下降，國民黨一些比較激進派的，可能就跑到民眾黨。國民黨是強在地方，因此以後可能會變成一個現象，民眾黨的地方基礎實力沒那麼強，所以地方變成國民黨在執政，中央變成民眾黨和國民黨各一半的勢力，去跟民進黨競爭，最後結果就是打不下民進黨，中央還是民進黨執政。也許有人認為該民調看起來會打破過去的藍綠競爭，但他認為不會，反而會造成藍軍的持續弱化，然後民進黨一黨獨大。