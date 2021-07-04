李奎炯換皮假扮姜權珠，首度於《VOICE4》中露相。（LINE TV提供）

韓國經典懸疑劇《VOICE4》上月底開播，男主角不僅邀來宋承憲，老面孔沈大植刑警（白成鉉飾）也重回112黃金小組，更加入新角色，由男團WINNER隊長姜昇潤飾演黃金小組的新隊員，劇情不負眾望，相當殘暴挑戰19禁，滿足所有劇迷，收視穩定成長，居同時段冠軍。

第5集中，優美的觀光勝地摩比島，出現深海鐵鍋藏屍案，從鐵鍋中冒出的髮絲神似髮菜，鏡頭拉近一看，竟是的髮絲嚇壞眾人。在首季中被金材昱殘忍凌虐的沈大植刑警，克服創傷後症候群、重現刑警魂，成功將犯人捉拿到案，也再次加入112黃金小組，讓劇粉們激動不已。由姜昇潤飾演的網路天才「韓宇宙」也正式來到摩比島，成為組中「忙內」的韓宇宙難掩興奮情緒，熱血又激動的模樣讓人噗呲一笑，看來會是劇中的笑點擔當。

劇情也來到新高潮，連環殺人魔「雜技人」真面目終於曝光，竟是《機智牢房生活》中的「小迷糊」李奎炯。李奎炯優雅地剝下人皮面具，自言自語的畫面令人毛骨悚然，更和自己的不同人格激烈爭吵，李奎炯驚悚且逼真的演技，讓粉絲相當期待他在劇中的精彩表現。李奎炯穿起女裝、踩上高跟鞋的模樣美豔動人，毫無破綻，露出的一雙白皙美腿更是引起粉絲驚呼：「這腿比女人還美合理嗎！」

真正的殺人魔李奎炯竟大膽來到警局，和Derek刑警（宋承憲飾）面對面談話，更偷偷觀察姜權珠（李荷娜飾）的一舉一動，一句「雙胞胎的廝殺正式開始」驚悚萬分，嚇壞眾人。《VOICE4》每週六、日上午10點，在LINE TV、愛奇藝國際站上線，前3季也已完整上架。