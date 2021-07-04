桃園遠東百貨同仁親力親為挽袖力挺搶救血荒。(業者提供)

COVID-19疫情尚未平息，桃園遠東百貨做公益不遺餘力，除捐贈防疫物資給前線醫護人員和需要幫助的家庭，也發起捐血活動，4天攜手新竹捐血中心鼓勵大家捐出熱血，呼籲民眾6日（二）和9日（五）一起為愛捐血。

桃園遠東百貨由店長江天佐代表，前往桃園市政府社會局捐贈1000個N95口罩、2000個防護面罩與食品飲水共80箱，提供前線醫護人員、設籍桃園市之需要幫助家庭及居家隔離民眾作為防疫支援物資，並希望透過拋磚引玉齊心助防疫方式，呼籲社會大眾以實際行動守護台灣。

自疫情爆發以來，連帶影響全台捐血中心血庫大缺血，桃園遠東百貨也於上月29日、7月2日（五）、7月6日（二）、7月9日（五）攜手新竹捐血中心，於1F廣場出動捐血巴士，號招18至65歲民眾一起為愛捐血，百貨同仁也親力親為紛紛挽袖力挺搶救血荒，活動所募得的百袋熱血將由新竹捐血中心配送至缺血地區。

桃園遠東百貨表示，疫情期間全力配合政府嚴格執行各項防疫措施，實施「雙實聯制」及商場人流管控，並提高廁所、手扶梯、電梯、育嬰室……等場所消毒頻率，與民眾共同對抗疫情。