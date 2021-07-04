台北市批發市場爆發群聚，4日再增9人確診，累計229例確診，市長柯文哲表示，批發市場人口流動快，每個禮拜快篩無法清零，因此決定採取「焦土戰術」，先快篩、打疫苗，再做PCR篩檢，層層過濾。

北市府的防疫策略屢遭質疑，立委林昶佐曾怒嗆，為什麼不在1個月前進行PCR篩檢，對此，柯文哲於疫情記者會上說明，5月15日以前篩檢能量差，中央確診人數一直出現校正回歸，因為台灣一年多以來不做篩檢，直到6月中爆發北農、苗栗電子廠群聚案，才開始被迫從國外買機器進來。

柯文哲說，當時中央要求6月24日篩檢沒有陰性不准進市場，只好直接做快篩，短時間採檢5千多人，但北農的案件比想像中複雜，每天有1萬多人到場，來自全台各地，有些人一個禮拜只來2天或3天，根本無法精準造冊。

他進一步指出，北農人口流動迅速，與苗栗狀況不同，就算每周進行快篩，也無法清零，當時下定決心使用「焦土戰術」，為所有人員施打疫苗，在疫苗保護下即便有感染者進入也不易傳播，但抗體需要時間，因此於7月1日分3天進行大規模PCR篩檢，過程中發現無症狀黑數實在太多，決定7月8日再進行一次採檢，將處在潛伏期的感染者過濾出來，直到疫苗形成保護力。

柯文哲表示，疫苗並非能百分之百對抗病毒，因此中央還是要對確診者做基因定序，若是英國變種那就會有一定的保護，他提及，外界會質疑為何戰術變來變去，是因為現在情況不同，就像病毒會一直改變，戰術也要有變化。