鍾欣凌和邱澤拍攝宣導影片，呼籲大家疫情期間多關心沒有同住的長輩。（取材親愛的工作室臉書）

鍾欣凌和邱澤拍攝宣導影片，內容可愛逗趣。（取材親愛的工作室臉書）

邱澤、許瑋甯主演電影《當男人戀愛時》在大陸上映24天，票房突破10億台幣，邱澤近日也在防疫宣導影片中驚喜現身，和在電影中合作的鍾欣凌，以及《小資女孩向前衝》中飾演他岳母的楊麗音，一起呼籲長輩朋友們，避免去菜市場造成群聚。

鍾欣凌和楊麗音日前分別在防疫影片中化身為《我的婆婆怎麼那麼可愛》的「彩香婆婆」和《俗女養成記》的「嘉玲阿嬤」拍攝防疫宣導影片，獲得廣大迴響，最新的影片教導喜歡烹飪的長輩，如何不到菜市場就能買齊菜色，男神邱澤也驚喜現身影片中，跟鍾欣凌即興演出，呼籲疫情期間多關心沒有同住的長輩。

影片一開始，鍾欣凌和楊麗音討論如何回應網友們讚她們是好婆婆和好阿嬤，只見楊麗音查找《長輩圖大全》，要鍾欣凌回網友「千好萬好，平安健康最好」，笑果十足。兩人瀏覽網友留言發現邱澤也來發問，視訊後發現是邱澤本人，開心到大聲尖叫。

邱澤問「婆婆」和「阿嬤」如何明理開朗又有智慧，鍾欣凌說：「年輕人和長輩都要將心比心，年輕人要了解長輩怕被認為沒用，只好煮一堆菜，看年輕人吃得開心就覺得開心，所以要常常去菜市場買菜。」邱澤和鍾欣凌兩人還即興演出祖孫短劇，當鍾欣凌要去菜市場為「乖孫」買菜，邱澤早已訂好食材快遞到她家，而鍾欣凌表示做好菜要坐公車送去給邱澤，邱澤則早就自己準備好一份食材，撒嬌說：「一樣的菜我也買好一份了，妳視訊教我怎麼做好不好」，鍾欣凌一聽大讚：「有夠體貼、孝順，方法好有趣喔！」