德國田徑女神施密特(Alica Schmidt)堪稱是跑道上最美的風景，她極為亮麗的外型和健美身材非常吸引外界注目，她擁有「全世界最性感運動員」稱號，而她是否會如期參加東京奧運也是大家議論紛紛的話題。

而近期傳來好消息，那就是年僅22歲的施密特入選德國1600公尺接力賽，將正式代表國家隊出征奧運，此消息也讓她非常興奮，因為在5月底她才剛從傷病中復出，開始為東京奧運積極訓練，如今她的努力得到回報。

施密特專長是400公尺長跑和400公尺跨欄，而除去運動員身份的她也是時下最熱門網紅，在IG上有175萬人追蹤，發文內容都是非常陽光健美的照片，其中也不乏一些時尚照，都將她精緻外觀和火辣身材嶄露無遺。她甚至還被知名網站《PlayBoy》邀請拍攝火辣照片，但她專注於訓練而拒絕。

施密特年紀輕輕並沒因一夕爆紅而改變價值觀，她仍非常專注於在跑道上表現。「當我接到德國隊教練電話，當下開心到完全聽不懂他說的內容，我渴望踏上眾多才華洋溢運動員即將開啟的旅程。」這段話是她得知自己獲選奧運代表隊所說的，看出她一直都將東京奧運擺在第一。

另外謙虛的她對「全世界最性感運動員」稱號也發表過看法，她說：「不知為何有這個頭銜，最性感運動員標籤，但毫無疑問運動才是擺在我人生第一位的，在社群網站上其實有非常多漂亮的女生，但她們都沒有如此多粉絲關注。」此話顯示出她不在意名和利，只求在田徑場上發光發熱，如此態度令人欽佩。