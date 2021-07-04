莫德納疫苗開打，雖然許多人嘆想打卻打不到，不過台中市快打站3、4日施打率竟出奇的低，梧棲快打站表定900多人，竟然只來60人，台中大甲宏光診所醫師何鐘德分析造成這次施打率低的原因，並大嘆「台灣人真被寵壞慣了」！

台中市快打站7月3日、4日提供75歲以上長者，含65歲以上原住民，及1至6類已造冊尚未接種人員施打疫苗。不過負責台中市大甲區日南國中快打站的醫師何鐘德今天在臉書表示，昨日施打率僅3成，今日其他站有的施打率只有2成，甚至不到百人，大嘆「可打的不來打，想打的打不到，快打站變成慢打站了」。

台中大甲宏光診所醫師何鐘德分析造成這次施打率低的原因，並大嘆「台灣人真被寵壞慣了」！(圖/截自何鐘德臉書)

何鐘德分析造成此次施打率低的原因，這次是75歲以上，都是先前已經通知過的，這個年齡層最近一次是6月30日已通知施打，但這次7月3日、4日並沒有下放新增年齡層，所以這一梯次是先前沒打到疫苗的，還有不想打AZ、想打莫德納的。何鐘德推測，依照這兩天施打率，剩下約7成的75歲未施打者，未來不管是何種疫苗，可能都不會出來打了。

何鐘德指出，除了醫護以外，公所、學校、警政、環保等都投入大量人力，沒想到來打的不夠踴躍，工作人員都比施打的人多還多，結果一堆想打的年輕人卻還排在好久好久以後，不知何時才能打到，帶了900人次量的疫苗，一整天打不到400人，要繳回500人劑次的疫苗，還要等下次再開站，「真的太浪費人力，太可惜了」。

何鐘德感嘆「台灣人真被寵壞慣了！」以為疫苗可以天上掉下來，像是逛菜市場買菜，醫護人員可以隨傳隨到，隨時提供醫療服務？他建議擴大下放新的年齡層，公所造冊時只統計新開放的年齡層人數，鄰長發放通知書時，也同時詢問是否要施打，這樣不但可以事先推估施打率，也可避免浪費人力編制。