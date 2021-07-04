台大政治系教授張宗佑，於6月中旬所做網路調查結果顯示，最不滿蔡英文政府執政表現的政黨，並非傳統國民黨支持者，而是台灣民眾黨，郭正亮認為，這其中的轉變，「宅神」朱學恒和PTT網友是關鍵。

據《風傳媒》報導，台大政治系教授張宗佑，於6月中旬帶領研究團隊所做網路調查結果顯示，黨主席柯文哲身居台北市長之位，帶領市府和立院團隊，直接與民進黨正面對抗，與國民黨主席江啟臣毫無建設的批評，更能抓住民意走向。在滿分10分的評分中，台灣民眾黨支持者僅給蔡英文3.46分，比國民黨支持者的3.9分還要低。

蔡英文防疫民調為何令人出乎意料？郭正亮：關鍵在朱學恒

對於這份網路民調，郭正亮於4日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」上表示(1:23:30)，他覺得最大的指標是PTT論壇，因為民眾黨支持者很多是網路世代的支持者，他也認識一些民眾黨的人，「我在2014年也幫過柯文哲助選」。郭正亮指出，事實上，時事評論員「宅神」朱學恒的粉絲也很多是支持民眾黨的。

前民進黨立委郭正亮。 （圖/本報資料照片）

而朱學恒的支持者和PTT網友，這2群人是不喜歡國民黨的，但在評論蔡英文這塊，是非常兇的，且在網路上引響力，是超過國民黨的。國民黨在網路文宣上有檢討的空間，還有檯面上的大咖，也比較正經八百，和民眾黨也有所不同。

郭正亮也說，他和民眾黨立委高虹安提過，民眾黨有空軍，但陸軍沒有國民黨深厚，還沒有社會基礎和更多代表性人物，這些都是需要加強的地方。

至於誰會接陳時中的位子？郭正亮說，現在問題是，民進黨內也找不到別人來接，換莊人祥，會做得比陳時中好嗎？這次疫情爆發一年快兩年，有很多事情突然換人，執政團隊也怕亂，且指揮中心那些專家，也實在想不出誰能接陳時中的位子會比較好，坦白說，這是人選上的無奈。