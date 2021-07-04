香港TVB童星出身的22歲女星Elkie（莊錠欣），2016年加入女團「CLC」在韓國出道，今年年初宣布與CUBE娛樂正式解約，退團後轉往大陸發展。上周發行與《陳情令》紀李合唱的〈Gave My Heart Away〉，接受本報專訪，談到當時退團心境，她說「是跟成員們討論過很多次公司的問題後才下的決定，我們都是互相理解和支持」。

Elkie表示不會後悔做出這個重大決定，「我的性格比較果斷，事前會做很多考量，不過一旦決定了就不會後悔，如果連自己都不相信的話，那也沒用」。Elkie也相當不捨和隊友分開，「不過我們都知道這並不意味著感情的結束，還是可以陪伴著彼此一起成長」，透露現在私下互動還是相當頻繁，都很關心對方近況，「這次的合作曲，她們也有稱讚『歌好聽、MV很美』，還關心我有沒有好好吃飯，說感覺我好像又瘦了。」之前有真要參加女團選秀《GIRLs PLANET 999》前，也有詢問Elkie的意見，「我跟她說『是非常適合她的一個機會，覺得年紀還小都可以再去多多嘗試』」。

Elkie很開心現在在工作方面有更多的參與空間。（莊錠欣工作室提供）

雖然很開心有一群一起奮鬥和分享喜悅的好姐妹，但因為前東家資源分配不均，「CLC」最短的空白期竟是8個月，很常1年多完全沒活動，就連發一首Cover曲，看到大家說「怎麼那麼久才出新的」，真的很難過，成員們多次去跟公司溝通，最終還是沒能改善，她大嘆「明白到在職場上很多事，不是作為打工人的自己可以控制的」，久而久之就會有挫敗感，中間也曾有過一段完全不想社交、一直哭的低潮期，最後在朋友的鼓勵之下，才慢慢調整好自己的心態，她告訴自己得帶正面能量給粉絲，繼續堅持下去，「只要是我能靠努力達成的，我就不會因為艱苦而放棄」。

被問及團體和個人活動的差別，Elkie回道：「剛開始會不習慣1個人生活，像是之前吃飯都可以隨時找個隊友一起吃，但在工作方面有更多的參與空間，就會很期待每天計畫自己的生活，然後跟團隊溝通，較能掌控未來的發展方向，不會有之前的鬱悶感」，比起在韓國演藝圈，她觀察不管是海外回來或是本來就在大陸活動的藝人，「好像所有事都比較能親力親為，公司不會百分之百去控制」。雖然現在很多事情依舊陌生，Elkie希望日後可以嘗試各種領域，最近有時間就會寫寫歌，也在挑戰更多種類的運動，讓自己體態更好，「唱、跳、演、創作方面都會想做好，以那個為目標努力中，也有在接觸一些劇本跟籌備新歌，希望很快可以帶給大家好消息」，如果有機會的話，也不排斥再組1次女團，「就凡事都抱持著開放的心態，看緣分吧」。

Elkie（右三）不捨與CLC隊友們分開。（摘自CLC官方臉書）

這次新歌〈Gave My Heart Away〉 是她退團後的首個音樂作品，還特別拍攝了MV，Elkie透露是在2月初寒冬北京郊區拍攝的，當時體感溫度只有零下11度，「我從早上開始就穿著抹胸裙子在戶外拍攝，風都把我整個人給吹僵了，紀李老師還走過來問我『冷嗎？』」，幸好最後出來的效果也很棒，圈內好友都給予不錯的評價，Elkie笑喊：「有一幕是我的臉要泡進浴缸裡，還有火堆的畫面，一個MV裡有火有水有風，感覺很像歷險記，真的還滿難忘的。」 日前Elkie也在YouTube分享了自己打疫苗的Vlog，目前已經2劑都施打完畢，並稱大陸疫情的防控都做得很好，疫苗接種率也非常高，不用預約直接到現場也能順利施打，「所以很放心和感到驕傲，打了疫苗對自己對社會都好，像現在錄節目、進劇組，或飛別的城市，好像都開始要求要起碼打1劑才能參加，所以還是滿慶幸自己早完成了疫苗接種」。

對於之前因手寫信使用簡體字引發港台粉絲不滿一事，Elkie也解釋真的沒有刻意要去討好某一邊 ，「對我而言，我就是以我最熟悉、最真實的方式去表達內心的想法」，並解釋「以前在香港，考試時間很短，大家也都會為了方便、省時，會這樣簡、繁一起用，慢慢就成習慣了」，而她也相當樂觀看待此事，「內容才是重點，反而很感謝大家讀完我那封信了」，並表示：「我不是那種會那麼常去看對自己評論的人，因為不論好壞都影響我的心情，就少看一點吧」。最後，她也對台灣粉絲隔空喊話，「我知道在台灣也有很多支持著我的粉絲朋友們，我也很想念大家，希望疫情趕緊好起來，我們可以早日見面。」