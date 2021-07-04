周五（2日）航運族群漲多回檔，其中連動BCI（波羅的海海峽型） 指數的新興、裕民、 中航等重挫逾4%，跌幅相對較重。分析師指出，BCI指數近3日已暴跌超過15%，擁有海峽型大船的裕民、新興，短期股價有超漲現象，與BCI指數明顯背離，投資人應提防股價持續回檔修正，若海岬型船舶日租金提前下跌，股價的漲勢預期就會跟著改變。

BDI（波羅的海綜合）指數，6/29來到3418點，再度創下11年新高後，連續3天回檔，7/2日下跌1.59%、收在3285點；而BCI指數跌勢更重，累計3天重挫逾15%，7/2日下跌4.8%、收在3510點。

海岬型散裝輪以載運鐵礦石為主，運價在第2季如預期創高，現貨日租金在5月創今年以來最高44817美元，為2010年以來新高。雖然市場在第2季末回檔，第2季現貨日租金平均仍達到30965美元，第3季遠期市場日租金價格也飆上近4萬美元。

船舶經紀人Fearnleys認為，儘管現在 BCI 指數出現修正，但未來幾個月的市場前景仍樂觀。而近期航商也強調，散裝航運的中期趨勢未改變，除了各國解封帶來的需求外；中澳貿易關係緊張，船舶改到巴西載運原料，帶動船舶供應吃緊；長期新船加入數量少，中、小型散裝輪運價拉高也會帶動大型船需求。

摩爾投顧分析師張志誠表示， 6/30以來，BCI指數累計3天已回檔逾15%，不排除持續回測需求支撐，因此擁有海峽型大船的新興、裕民、 中航等，股價與BCI指數明顯背離，投資人要提防股價持續拉回修正，畢竟運價日租金提前下滑，股價的漲勢預期就會跟著改變。

張志誠強調，航商的中期看法是很紮實的，但是短期海峽型船舶日租金快速減少約 1695 美元，有點需求減緩的疑慮，若BCI指數回測守穩3000點，這次的整理就是多方趨勢中的回檔，他提醒投資人要避開可能的修正預期，重新找尋下一波買點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。