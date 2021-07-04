針對國內疫情和疫苗施打情況，國民黨智庫副董連勝文日前在臉書上發文指出台灣人淪為疫苗難民，引來綠營猛烈砲轟。同黨台北市議員羅智強則力挺連勝文的發言，指民進黨又在動員國家機器曲解連勝文的語意，他認為，罵蔡政府的政策並不等於是在罵台灣人，並反嗆蔡政府是不是還活在封建時代。

羅智強今(4日)在臉書上表示，疫苗難民，連勝文說得哪裡不對？民進黨又在動員國家機器，把連勝文的話拗成「羞辱台灣人民」。羅智強直言，「現在是怎樣？罵蔡英文的政策就是罵台灣人？蔡英文還活在朕即天下的封建時代？」

羅智強指出，疫苗之亂已從人民向政府訴求疫苗，逐漸變成人與人之間相食，為了施打殘劑，人民狂打電話、拚跑百米，和自己的鄰居競爭，官員把自己的順位排第二，而醫護的家人、癌症及重大傷病患者的順位卻被迫向後延，「疫苗乞丐」罵的是蔡英文的不作為，希望她被罵了之後能奮發向上，為人民採購疫苗，但這個乞丐政府卻把國人也拖下水成了疫苗難民，與第三世界的人民搶捐贈額度，與自己的手足同胞搶殘劑。

羅智強認為，想活命是人之常情，但政府卻違背情理，放任殘劑亂象層出不窮，歸根究柢，若是有疫苗，誰願意搶得像難民？愈是縱容這個乞丐政府，我們墮落成疫苗難民的速度，就愈像自由落體。