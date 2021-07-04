南投縣4日新冠肺炎疫苗接種率48％，累積獲配送劑數為5萬4600劑，接種人數達4萬6835人，完成率86％。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

疫情未完全退燒，民眾把握施打疫苗機會，南投縣4日新冠肺炎疫苗接種率48％，累積獲配送劑數5萬4600劑，接種人數4萬6835人，完成率高達86％，已占南投縣18歲以上人口比例11.1％，衛生局提醒，「有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗」。

衛生局表示，南投縣4日新冠肺炎接種總計發放通知單2889人，接種1374人，接種率48％；自3日累計接種6885人，這次接種疫苗開放年齡層是以74歲至85歲長者，原住民64至75歲者為主，將持續到11日止。

「有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗」，衛生局籲請民眾依照通知時間接種，勿提早前往，以避免久候造成群聚。

衛生局指出，南投縣累積獲配送劑數為5萬4600劑，接種人數已達4萬6835人，接種完成率86％，占南投縣18歲以上人口比例11.1％。

統計第6類施打對象，75歲以上長者（原住民65歲以上），3日接種4431人，累計接種數1萬7754人；孕期婦女3日接種19人，累計接種數204人。

第8類施打對象，包括65至74歲以上長者（原住民55至64歲）施打1000人，累計接種數3747人。

衛生局也呼籲民眾，「全民抗疫，共體時艱」，未接種民眾勿須恐慌，請大家落實勤洗手、佩戴口罩防疫措施，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，可降低感染風險，確保自身健康。