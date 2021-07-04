臨書活動指定名碑之一：熹平石經「周易」殘石。(活動單位提供)

臨書活動指定名碑之一：唐張旭「肚痛帖」。(活動單位提供)

臨書活動指定名碑之一：唐顏真卿書「多寶佛塔感應碑」 。(活動單位提供)

漢字是世界上使用人口最多、也是歷經數千年後仍能在當代使用並與古籍相通無礙的「耆老」文字。而漢字的方塊結構特色透過毛筆的書寫，更形成了舉世無雙的藝術表現形式——書法，並由此成就了國畫的獨特樣貌與體系。

為弘揚書法藝術，由中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、西安碑林博物館、中華翰維文化推廣協會聯合主辦的「臨古開新‧共書輝煌～第一屆西安碑林海峽兩岸臨書活動」作品徵集盛會，自即日起分別在兩岸正式展開。台灣本地初選收件至8月28日（六）止，並訂於9月12日（日）在台北辦理決選。

這項活動以西安碑林博物館館藏名碑為題，讓社會人士、大學生、高中生自選書寫後參加分組徵選。獲選者的作品除榮刊於活動專書、巡展西安碑林博物館及台灣各地，更有機會飛往碑林受獎並暢遊西安古都。

主辦單位表示，台灣學習書法、愛好書法的大小朋友極多，許多人甚有成就。希望透過這次活動，不僅向書法藝術、向愛好書藝的朋友致敬，透過參展作品交流習書心得，也期望有更多的人一起來學習書法，體會書法的精妙好處。

活動簡章、報名方式及獎勵辦法等資訊請查閱官網或中華翰維文化推廣協會網站。活動洽詢電話：(02)2706-0869

西安碑林博物館展廳一景 。(活動單位提供)