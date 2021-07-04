不少人為預防子宮頸癌，選擇自費施打HPV疫苗，一名女網友在論壇《Dcard》發文，透露她憂心罹癌，便興起自費施打HPV疫苗的念頭，希望男友能幫分攤一半的費用卻遭拒，文章曝光後，反遭網友一面倒洗臉，直指原PO邏輯有問題。

該名女網友3日在感情板發文，透露她剛過25歲，計畫待疫情趨緩要與友人一起自費施打HPV疫苗以預防罹患子宮頸癌，而打疫苗估計要花費約1萬6千元，原PO遂向男友提議，「因為我第一次性行為在18歲，越早發生得癌機會越高」、「那我現在去打疫苗，你有沒有感覺你應該付一半？」等語。

原PO男友則回覆，「你的第一次又不是跟我，為什麼要我付一半」，聽完回應的原PO內心五味雜陳，很難過地寫下，「男友的態度一副因為第一次性行為不是跟我發生，所以有高機率得病是自找，以後得病就自行負責」等，並透露已經和男友提分手。

文章曝光後，不少網友於留言區回應，「為什麼他應該要幫你付一半？你發生性行為是他造成的嗎，你要打是他逼你的嗎，叫你媽幫你出我還覺得說得過去」、「........你的邏輯死掉？」、「怎麼不去找前男友要呢」、「立場對調想一下，妳男友真的沒必要為妳以前的行為負責，搞不好最後你們也分手了，憑甚麼要妳男友幫妳付這一筆錢，上面很多人也說了，有些話看起來真的就是公主病」。

根據衛生福利部國民健康署資料指出，持續感染人類乳突病毒(HPV)是發生子宮頸癌的主因，預防子宮頸癌的方法，除了可經由全程安全性行為、子宮頸抹片篩檢外，接種HPV疫苗是最佳選擇之一。