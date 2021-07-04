台劇女神吳婉君外型甜美，雖然身材嬌小但比例相當好，常使用社群平台和粉絲互動的她，近日自曝完全沒上妝的素顏照，妝前妝後幾乎沒差別，好膚質引眾人讚嘆連連。

吳婉君日前在臉書開直播和粉絲分享生活，雖然只是在家，但她仍認真打扮亮相，身穿白色罩衫，頭戴寬版髮帶，再搭配同風格的耳環和項鍊，一身波西米亞混搭風相當適合她；特別的是，她直播一開始，故意化了一種把眉毛刷掉的妝，讓大家看了嚇一大跳，直呼：「眉毛發生什麼事了」。

吳婉君自曝全素顏，膚況超好氣色佳。（圖／翻攝自臉書）

而吳婉君隔一天即笑稱：「所以說，眉毛真的很重要，昨天特地把眉毛刷掉的妝，嚇到很多人，但彩妝就是這麼有趣又好玩」，並透露直播一結束，立刻卸妝洗臉，自覺看起來順眼多了之外，還自誇「素顏好像比較美」，相當俏皮。

吳婉君PO文同時還附上好幾張全素顏自拍，只見她雖然臉上脂粉未施，肌膚仍然白裡透紅，零瑕疵嫩肌的極佳狀況，引來粉絲直誇「卸妝後無差別還是很美耶」、「皮膚好到發亮」、「這樣也很美，有種清靈感覺」，而她當時喝了4瓶啤酒，看到有人留言「妳明明就有上底妝」，她則打趣回自己是「酒精腮紅底妝」，天生麗質令人稱羨。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！