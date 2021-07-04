大陸出行龍頭滴滴4日在官方微博就被大陸網信辦下架一事發表回應，表示滴滴堅決落實國家有關部門的相關要求，已於7月3日暫停新用戶註冊，滴滴出行App將嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。

據界面新聞引述滴滴方面表示：「感謝主管部門指導滴滴排查風險，將認真整改，不斷提升風險防範意識和技術能力，持續保護使用者隱私和數據安全，防範網路安全風險，持續為使用者提供安全便捷的服務。」

稍早「網信中國」微信公眾號發布消息，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題。大陸國家互聯網資訊辦公室依據《中華人民共和國網路安全法》相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App，要求滴滴按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大使用者個人資訊安全。