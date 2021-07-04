歐洲國家盃足球賽在英格蘭以4：0氣走烏克蘭、義大利以2：1戰勝比利時、西班牙拿下瑞士、丹麥險勝捷克後，最終的4強名單正式出爐，比賽進行到最刺激的階段，4強賽7月7日將由義大利對決西班牙、7月8日由英格蘭對上丹麥，精彩比賽一觸即發。

而國外知名網站也給出了4隊奪冠最新賠率，其中英格蘭以2.50高居第一、義大利3.25排第二、西班牙3.75第三，最後則是丹麥10.00，就賠率來看前面三隊都有機會拿下最後的歐國盃冠軍，身為黑馬的丹麥極有可能在此輪就出局。

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🇮🇹 Italy

🇪🇸 Spain

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

🇩🇰 Denmark #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 4 2021

以下為大家簡單介紹這4支球隊，其中先來看奪冠大熱門英格蘭，他們在小組賽拿下2勝1和成績，1：0拿下克羅埃西亞、0：0踢平蘇格蘭、1：0戰勝捷克，到16強賽中以2：0淘汰強敵德國，8強再以4：0擊退烏克蘭，主將肯恩(Harry Kane)在小組賽表現低迷，不過於16強和8強各踢進1球、2球，重拾王牌身手，而英格蘭在本屆歐國盃還未失任何一球，防守非常強大。

義大利在小組賽時就被看好是奪冠熱門，巴雷拉(​Nicolo Barella)、英西涅(Lorenzo Insigne)、基耶里尼(Giorgio Chiellini)、洛卡特利(Manuel Locatelli)都是強悍攻擊手，義大利團隊戰力非常雄厚，小組賽他們拿下3勝0敗，分別以3：0勝土耳其、3：0勝瑞士、1：0勝威爾斯，16強2：1淘汰奧地利，8強再以2：1擊退比利時，目前他們已拿下13連勝和32連不敗超強紀錄。

西班牙算是傳統強權，但這次沒有被外界太多看好，小組賽他們拿下1勝2和，分別以0：0踢平瑞典、1：1踢平波蘭、5：0擊敗斯洛伐克，16強以5：3淘汰克羅埃西亞，8強和瑞士拚到PK大戰才以3：1的進球數險勝，陣中大將有隊長薩卡(Granit Xhaka)、莫拉塔(Alvaro Morata)、布斯克茲(Sergio Busquets)等人，本屆比賽也只有16強失超過2球，防守有目共睹。

最後來看丹麥這匹黑馬，他們在小組賽拿下1勝2敗，分別以0：1不敵芬蘭、1：2不敵比利時、4：1戰勝俄羅斯，其中在對芬蘭比賽陣中大將瑞克森(Christian Eriksen)突然倒地不起，最後在搶救送醫後已無大礙，可惜他無法再上場，不過丹麥仍然很爭氣，在16強以4：0淘汰威爾斯，8強以2：1淘汰捷克，神奇闖入4強。