美國導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）被譽為鬼才導演，作品擁有極端鮮明的黑色幽默風格，然而在他的作品《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）中，他將武打巨星李小龍塑造成傲慢形象，引發大陸網友和李小龍女兒李香凝（Shannon Lee）不滿，日前他再提此事，李香凝立刻髒話開砲。

昆汀日前為了宣傳新書，接受美國知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）訪問時提到，「我能理解李小龍女兒對此感到不滿，因為那是她X的父親，但其他人？去含X啦！」一向說話直來直往的他坦言，「如果有看過李小龍的訪問，會發現他說話就是那樣。」

昆汀更加碼表示，當年李小龍拍《青蜂俠》（The Green Hornet）時，因為太過自大，許多特技演員都不喜歡他，「他總是打他們，用腳去踢，真的，他對美國特技演員只有不尊重」，昆汀這番言論再度引發李香凝不滿，李香凝直接投書《好萊塢報導者》澄清，片中對李小龍的描述就是不準確也沒必要。

李香凝甚至對昆汀開砲，「我真的他X的厭倦好萊塢白種男人試著告訴我李小龍是誰，塔倫提諾先生，你不必喜歡李小龍，我真的不在乎你喜不喜歡他。」事實上，當初《從前，有個好萊塢》上映時，李香凝就曾對大陸國家電影局上訴要求修剪，然而擁有最終剪接權的昆汀始終不肯妥協，導致此片最後在大陸徹檔。