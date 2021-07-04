中央疫情中心日前表示，行政院政委唐鳳規劃的疫苗預約系統已經準備好了，據了解，在疫苗數量、接種意願與實際配發量等多元因素考量下，這套預約系統，初步傾向鎖定50至64歲施打年齡層，作為首波測試對象。

官員表示，唐鳳疫苗預約系統，大致和去年口罩實名制一樣，可透過手機APP與藥局登記，超商部分仍待最後整合。行政院最快預定在5日召開防疫會報後，對外宣布最新預告登記服務上路的規劃。

中央規劃7月將展開擴大施打疫苗，美國捐贈的莫德納疫苗7月展開配送，加上日本再度捐贈100萬劑AZ疫苗7月也可望到貨，屆時很可能運用「唐鳳疫苗預約系統」。

除針對85歲以上長者外，近來陸續開放75歲、72歲以上等長者施打，據中央規劃的接種對象與順序，會繼續依照年齡往下施打，各縣市已有各自的預約系統與管道，中央初步決定65歲以上疫苗預約與施打，將由地方縣市政府依各自方式進行。

至於全國性疫苗接種預約平台，依規劃第一波試行對象鎖定在「50至64歲」的年齡層，主因此族群大部分使用手機，網路數位化能力較強；其次，目前疫苗數量不足以因應一次擴大施打年齡層，但在陸續到貨前，先開放預登記，讓國人熟悉預約系統與管道，也可讓中央在日後配發疫苗數量上可以更精準地掌握有意願施打者人數與數量，以免再有殘劑發生。

根據疫苗接種預約平台設計，在操作上會分為「預告登記」與「預約登記」。所謂預告登記，指的是讓願意施打民眾先進行登記，以利中央精準掌控疫苗所需數量，等疫苗到貨可施打時，再進行後續預約接種。