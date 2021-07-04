就在中國航天工程迭獲佳績之際，主導大陸太空工業的中國航天科技公司旗下中國航天投資控股公司卻傳出醜聞，該控股公司董事長兼黨委書記張陶因為謀求推薦國際宇航科學院院士不成，結果惱羞成怒，當眾痛毆國際宇航科學院王晉年院士和吳美蓉院士並造成兩人重傷住院。此事3日在網上傳出後引發熱議，官方機構正在進行調查。

據《多維新聞》與《中國新聞週刊》報導，此一事件在7月3日於各網路社群平台被洗版，大陸公安部門已介入調查。隨著事件的細節在網上紛傳，涉事各方的背景也被深挖。受傷的國際宇航科學院院士王晉年今年55歲，遭痛毆至肋骨骨折、全身多發性軟組織損傷；另一院士吳美蓉已高齡85歲，被打到脊椎骨折必須住院手術。

中國航天科技公司旗下航天投資控股公司傳出醜聞，該控股公司董事長兼黨委書記張陶因要求院士推薦未果，竟親自出手痛毆院士至重傷住院，其中一名被毆女性院士甚至已有85歲高齡。（圖／微博）

報導說，中國航天投資控股公司董事長兼黨委書記張陶，1964年出生，曾任中國航天科技集團公司多項職務，該控股公司成立於2006年12月，2008年3月正式運營，註冊資本客120億元人民幣(合台幣527億元)，管理資金規模2240億元人民幣(合台幣9834億元)，執行中國航天科技公司賦予的產業孵化、資源整合、戰略併購、投資融資等職能，控股公司並吸納了國營的金融保險信託投資與數家尖端科技企業為投資夥伴。

據網上流傳的文件顯示，6月6日中國航天投資公司董事長張陶約國際宇航科學院吳美蓉和王晉年兩位院士聚餐，吃飯席間提出讓兩位院士推薦其入選國際宇航科學院院士。王晉年因認為是首次見面，瞭解不夠，但無明確科學技術成就與條件而予以婉拒，但張陶頓時發火，以公司資產大幅膨脹為由證明其能力，甚至對王晉年說「你混的這麼差，這麼缺錢，你王晉年跟著我，讓我投資才會好」。王晉年則回應，「你有錢是你有錢， 我窮歸我窮，你有錢你給中國航天的夢想作了什麼貢獻？我沒錢我做的是實現我們航天夢想的事。」

報導說，張陶隨即惱羞成怒暴力毆打王晉年院士，另一院士吳美蓉見狀十分惶恐而要求離席。張陶及其下屬隨吳、王兩位院士回到王的住處，在電梯前的樓道及電梯間又對王進行長達 1 個多小時之久的惡意毆打，致使王晉年肋骨骨折、全身多發性軟組織損傷、頭胸腹部腫脹、頭暈嘔吐；在樓道及電梯間對吳院士推搡，致使吳美蓉脊椎骨折、住院手術。

張陶在兩名院士所住的大樓電梯中痛毆院士。圖為電梯間的監視器畫面。（圖／微博）

張陶痛毆2名院士後還好整以暇整理衣服後才離開，不久醫護人員趕到將2院士送醫。（圖／微博）

根據《中國新聞週刊》報導，事發後公安機關已介入調查，結果未出，涉事公司已將此事上報中國航天科技集團。目前張陶仍在正常上班，而王晉年與吳美蓉也仍在住院。中國航天投資控股公司喬姓董事長秘書表示，事實與網傳訊息有些出入，具體情況還要等公安局調查結果。

大陸網上流傳資料顯示，吳美蓉院士是中國航天科技專家、國際宇航科學院院士，從事導彈控制研究。為導彈延壽3倍、縮短3/2的發射時間做了大量工作，節省大量研發時間和上億資金。2014年，她是世界上第一位獲得馮．卡門獎的女性科學家。

航天投資控股的出資方中國航天科技公司則於4日發表聲明，指公司已暫時對張陶予以停職並配合調查。同時對內部黨委發表聲明稱，「有關航天投資控股公司張陶事件的文章及圖片在多個網絡平台傳播擴散，集團公司對此次事件高度重視，正在全面瞭解事件真實情況後續，將根據事實情況，依規依紀進行處理。希望廣大黨員千部不要對此事進行散佈和傳播，著力營造清風氣正的輿論環境」。網上對該公司的聲明更予以痛斥稱，快一個月過去了，中國航天科技集團不僅不去追究打人者的責任，反而要求其他人不要去傳播這件事，實在是無恥至極。