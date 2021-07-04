近日高雄榮總醫護接種站吃飯照引發不小爭議，今(4)日高雄榮總副院長許書雄發表聲明，感謝民眾對接種疫苗醫護人員的關心，其實接種團隊每日需在各大地區跑透透，有醫療院所、社區、國小等等，每個接種站環境以及設備皆不相同，有的接種站很悶熱、地點較狹小等等，但醫護人員仍不畏辛苦、自願出征抗疫，希望能為民眾施打疫苗，保護民眾的健康。

但由於每天前往的接種站都由市政府依照各地區域民眾需求安排，政府團隊也隨著接種當天醫療人員遇到的困難，每日滾動修正，並隨即改善接種站的環境及空間規劃，例如有些接種站太悶熱，醫護人員汗流浹背，他們也趕緊放置冷水機幫醫護人員降溫；每日餐點也都由市政府提供，讓身為前線醫護人員的我們都非常感動菜色非常的豐富，有時候餐點多到放不下，只能利用空間上的椅子坐下來吃飯，為了不想讓民眾等待太久，醫護人員當然知道要保持社交距離用餐，所以並無衞生局人員說要開罰一事。

看到民眾為了醫護人員坐在地上吃飯感到心疼，謝謝大家能體諒醫護的辛勞，現在對於大家來說都是相當艱辛的時刻，我相信醫護團隊都只想趕緊保護好民眾的健康，感謝民眾的支持，讓高雄榮總團隊覺得再辛苦都相當欣慰與感激。