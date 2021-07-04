(22:00更新)中央氣象局發布熱帶性低氣壓特報，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續接近台灣，最快明(5)日白天形成今年第6號颱風「烟花」，有可能發布海上颱風警報，若路徑再偏北，也不排除發布陸警。受外圍環流影響，東南部及恆春半島將有陣雨或雷雨，並有局部大雨，中午過後，愈晚雨勢愈密集，預計明晚到周二最靠近台灣，雨勢也最明顯。

烟花颱風明生成影響台灣？氣象局最新說明｜2021.07.04

受外圍環流影響，東南部及恆春半島將有陣雨或雷雨，並有局部大雨。(圖/氣象局)

4至5日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局表示，熱帶性低氣壓今晚8點在鵝鑾鼻東南方1220公里的海面上，向西北移動，時速39公里，在巴士海峽、台灣東南部海面航行及作業船隻要特別注意。明(5)日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率並有較強陣風。東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，周一至周二 (5~6日)，南方低壓外圍環流影響，東部、東南部及恆春容易出現間歇雷雨，周一晚間到周二雨勢明顯，台東、恆春半島要嚴防大雨，宜蘭、花蓮及南部地區也有局部降雨。

明天東北部、東部地區及南部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區仍維持午後雷陣雨的天氣，其中以南部的降雨較為明顯，雨勢將延續到晚上之後，而中部以北則偏向於山區；各地高溫約32到35度，大台北、宜花及南部地區有36度以上高溫發生機率。

氣象局預測，在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，持續以西北方向快速朝巴士海峽前進，周一就會進入巴士海峽，周一晚上到周二上午間通過台灣南端近海，來到台灣西南方海面，隨後再進入大陸，這個熱帶性低氣壓在接近巴士海峽的過程中，強度會再增強，有機會發展為輕度颱風。

周三至下周日(7日至11日)太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，東南部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。