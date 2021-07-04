台南市連7天零確診，上周發生安南家庭8人群聚，台南市長黃偉哲表示，日前安南家庭群聚部分，7月10日之後才能確認已經沒有其他感染可能，必須等到該案匡列居家隔離者確定解除隔離，才能放寬對該案的追蹤，不過，目前為止，該案居家隔離者狀況不錯。

他也持續呼籲民眾要保持警戒，以免造成新的疫情破口。面對大家都很關注的夜市復業，黃偉哲表示，中央並沒有要求封閉夜市，台南市業者若要重啟，則必須遵守相關防疫規定，台南針對夜市營運規定「一罩三消」，此外也比照中央規定，新增每人面積要有2.25平方公尺，市府會依據中央規定納入防疫指導，他強調，夜市業者提出防疫計畫，通過市府審核就可以開放。

此外，衛生局長許以霖也說，明(5)日配送第二批2萬9400劑莫德納疫苗至台南，市府陸續下修開放施打年齡，5日起開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者；8日起則開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者接種。

黃偉哲強調，疫苗數量是夠的，接下來疫苗數量會越來越多，每個人都可以打到，請大家稍安勿躁，符合資格者也請依序儘速接種，建立保護力。他說，因施打量能關係，必須制訂接種疫苗順序，年長者因免疫力比較差，中央希望年長者優先施打。