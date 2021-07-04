有位年輕人投書媒體稱，在2020總統大選投票給總統蔡英文，而多少年輕人為了投這一票，跟家人鬧翻，拚盡全力為她換來4年的執政，但回報給他們的卻是無限的絕望。被問到年輕人在反思過去選出來的政府，有沒有可能選錯了？前民進黨立委郭正亮表示，我們二級到三級警戒，跳得太大了，都沒有一點餘裕的空間。

該位年輕人投書《風傳媒》表示，乖乖戴了一年口罩，為他們抬轎，宣傳各種政策梗圖，稱讚了他們一年，結果，政府回應他們的是3+11，甚至當國際都在勸國民打疫苗時，我們的政府卻忙著抓誰偷打疫苗。還有看似貼心的租金補貼、單身補貼、紓困4.0，但那些達到紓困4.0條件可以領補助的人，很多根本就是企業老闆吧？在他們餓死前，要他們再拿什麼相信蔡總統？

《新聞大白話》主持人4日在節目中表示，年輕人現在反思過去他們選出來的政府，有沒有可能選錯了。有一張台中的照片，一個外送員躲在水泥柱後面吃飯，因為戴口罩要怎麼吃飯？所以他必須躲在一個地方，偷偷把口罩拿下來，才能吃中飯，連拍照的人都覺得心酸。

郭正亮表示，就是因為我們二級到三級，跳得太大了，都沒有一點餘裕的空間。理論上，該位外送員身邊沒有人，又沒有社交距離的問題，所以他拿下口罩在那邊吃飯，並沒有違法；若是在定點或在一棵樹下，周邊都沒人，可以把飯吃完，再立刻帶回口罩。所以政府也在討論要不要改回2.5級警戒。

資深媒體人陳揮文表示，台灣目前的現狀，誰要負責？媒體人黃暐瀚曾說，2022年地方選舉，民進黨不一定會輸。但台灣到現在這個地步，如果明年民進黨不一定會輸，那就不要再怪別人了；688條人命，這樣還贏？

黃暐瀚則表示，其實政治跟人性是有相連結的，此刻來講，明天若選舉，民進黨絕對會倒。可是離2022年選舉，還有一年半，所以兩岸因素一加進來，到時大家又都打了疫苗，生活恢復正常，就可能會忘記我們現在的痛。