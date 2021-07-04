高雄市楠梓區啟昌街3日晚間發生情殺命案，66歲的陳姓男子因不滿前女友結新歡，持水果刀砍死54歲的林姓男子，並殺傷馬女前女友。檢方訊後認定陳男犯涉嫌重大，且恐有逃亡之虞，於晚間向法院聲請羈押。

回顧案情，3日晚間7時16分，高雄市警楠梓分局右昌派出所接獲民眾報案，指啟昌街發生命案，警方趕抵時，發現一名男子倒臥騎樓，全身是血，已無生命跡象，隨後看到凶嫌陳男鎮定地待在屋內，並向警方坦承他殺了人，員警立刻將他逮捕，帶回派出所偵訊。

警方調查，從事鐵工的陳姓凶嫌與55歲馬姓女友交往3、4年，近日陳嫌發現女友有意疏遠，並向他提分手，懷疑女友另結新歡，昨晚有意向馬女示好求和，從左營住家騎機車到馬女的楠梓住處，發現有另部機車停放樓下，知道情敵在屋內，氣憤之餘折返家中拿水果刀，再從左營住家騎車往馬女住處談判。

陳嫌抵達後，打破馬女1樓住家玻璃進入屋內，看見馬女與現任林姓男友在一起，心生不滿即持水果刀殺害2人，林男被砍殺後，倒臥1樓騎樓，因失血過多當場傷重不治；馬女背部及右眼下被砍傷，送醫後無生命危險。

陳嫌行凶後留在現場並坦承殺人，警方對他偵訊後依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，馬女仍在住院治療，警方將擇日通知她到案說明，警方昨晚也通知死者家屬認屍，確認身分並釐清案情。

檢方訊後認定陳男涉案重大，恐有逃亡之虞，於晚間向法院聲請羈押。